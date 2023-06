"Stop al parcheggio selvaggio dei tir Serve più controllo"

"Senza controlli, tutto inutile". Così Unione Popolare critica le misure in zona industriale per cercare di fermare il parcheggio selvaggio dei camion che, in estate soprattutto, disturbano la quiete dei residenti ad Alteta. Inutili sia il parcheggio per tir che le ordinanze senza sanzioni e controlli: "Quando venne inaugurato il parcheggio finanziato dalla società privata Grendi in via Massa Avenza, i cittadini di Alteta ebbero la rassicurazione che la loro qualità della vita sarebbe migliorata. Tralasciando il fatto che quel parcheggio venne costruito contro la volontà di molti abitanti (vennero raccolte oltre 700 firme), oggi la situazione per i residenti è solo peggiorata. Il parcheggio di via Massa Avenza è diventato un deposito permanente di rimorchi che occupano gli spazi destinati, nell’idea originaria, a essere usati da camionisti obbligati a fermarsi in zona durante i loro viaggi. La conseguenza è il parcheggio selvaggio lungo via Dorsale a ridosso dell’abitato di Alteta. Così, se è vero che tutti gli anni vengono ricollocati i cartelli di divieto di parcheggio lungo il tratto di Via dorsale è anche vero che a questo non fa seguito un adeguato controllo su chi, incurante della salute altrui, continua a violare le norme". Unione Popolare chiede a Comune e Provincia di far rispettare le ordinanze di divieto e di far utilizzare il parcheggio di via Massa Avenza per la sosta dei camion.