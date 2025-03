’Stick men’ agli Animosi. Il rock progressivo in un concerto evento

Gli Stick Men protagonisti del concerto in programma domani alle 21 al Teatro degli Animosi. La formazione musicale di Tony Levin, Pat Mastelotto e Markus Reuter che ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo, si esibirà live per tutti gli appassionati del genere rock. Tony Levin e Pat Mastellotto, ovvero il basso e la batteria dei King Crimson, sono con Markus Reuter un super gruppo rock progressivo americano attivo dal 2007. Tre fuoriclasse assoluti: Tony Levin suona il Chapman Stick, da cui il gruppo prende il nome. Avendo corde di basso e di chitarra, il Chapman Stick suona come due strumenti in contemporanea. Markus Reuter suona la sua chitarra touch style autoprodotta, che copre molto più campo sonoro di una chitarra o di un basso. La batteria di Pat Mastelotto comprende non solo il kit acustico, ma anche una configurazione elettronica unica, che gli permette di aggiungere loop, campioni, percussioni e altro ancora. Markus Reuter esibisce il tapping in modo eccelso sulla sua U8 touch guitar ad otto corde, disegnata e progettata da lui stesso. Infine, Mastelotto arricchisce il tutto con un set di strumentazioni elettroniche che gli consente di creare loop e campionamenti dal vivo. Il concerto è stato organizzato dal Comune e dall’associazione ‘Parole Liberate; oltre il Muro del Carcere’.

Un progetto nato da un bando voluto dall’associazione ed emanato dal ministero della Giustizia, che ha proposto a detenute e detenuti delle carceri italiane di scrivere un testo destinato a diventare canzone, grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale. Sono stati realizzati due album dall’etichetta sarzanese Baracca & Burattini che hanno visto la partecipazione di Bandabardò, Morgan, Petra Magoni, Gianni Maroccolo, Pat Mastelotto Tony Levi e molti altri. Il concerto sarà preceduto dagli interventi dei musicisti e di alcuni membri dell’associazione ‘Parole Liberate; oltre il Muro del Carcere’. I biglietti si possono acquistare online sul circuito Vivaticket o alla biglietteria del Teatro Animosi oggi dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Per ulteriori informazioni telefonare al Teatro degli Animosi allo 0585 64.13.17, all’ufficio cultura 0585 64.14.19, o scrivere a [email protected].