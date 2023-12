Stefano Genovesi direttore di Fossacava

È Stefano Genovesi il nuovo direttore scientifico del Museo del Marmo e dell’area archeologica di Fossacava. Genovesi è stato scelto dal Comune dopo una selezione pubblica per titoli e colloquio. Il nuovo direttore resterà in carica per i prossimi tre anni, con un compenso di 20mila euro lordi l’anno e dovrà partecipare all’ideazione del nuovo percorso espositivo del Museo del Marmo e sovrintendere alle varie fasi di realizzazione. Genovesi è archeologo classico, dottore di ricerca in Storia antica. Nel corso della sua carriera è stato assegnista di ricerca al Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa, conducendo uno studio sul tema degli spazi suburbani nella città romana. Possiede una lunga esperienza nella direzione di musei e aree archeologiche, acquisita ricoprendo incarichi al Museo Archeologico di Cecina, all’Area archeologica di Massaciuccoli romana e all’Area archeologica di Fossacava a Carrara, dove ha partecipato agli scavi del 2015. Collabora con la Soprintendenza archeologica di Lucca e Massa Carrara per il rinvenimento e la catalogazione dei semilavorati romani in cava. È autore di numerose pubblicazioni sul tema delle cave. "In bocca al lupo a Stefano Genovesi per questo incarico – dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Sono certa che garantirà una gestione ottimale". "Il nuovo incarico mi rende felice e motivato – aggiunge Genovesi –. La felicità nasce dalla possibilità, come archeologo, di lavorare a una storia così particolare e ricca di fascino come quella dell’estrazione del marmo di Carrara in età romana. L’importanza che questa storia ha per la città di Carrara mi rende anche pienamente consapevole della responsabilità che mi è stata affidata".