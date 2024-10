Stangata sulla Tari, l’opposizione: "Un bilancio fallimentare"

"L’aumento della Tari per i villafranchesi sarà il primo di una lunga serie di incrementi delle tasse dovuti a un bilancio fallimentare che ha portato al dissesto condotto completamente da questa amministrazione". La minoranza consiliare interviene e punta il dito contro la giunta Bellesi. "L’amministrazione è sorda ai problemi dei cittadini, dei lavoratori, dei sacrifici economici che nei prossimi anni vedranno coinvolti tutti – si legge in una nota –. Gli operatori Ducatus dimenticati, gli uffici comunali portati all’esasperazione per il dimezzamento del personale togliendo ai cittadini servizi essenziali, il tracollo del bilancio che non lascia intravedere un futuro. Goffa la ripartenza delle piscine. La fiera di San Genesio ridotta a poco più di cinquanta bancarelle. E ora, una riorganizzazione del servizio rifiuti con la creazione di isole ecologiche. Sarà un passo indietro: una diminuzione certa della percentuale dei rifiuti differenziati porterebbe a un ulteriore aumento dei costi".