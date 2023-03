Stangata in arrivo sui pendolari "Servono agevolazioni sui pedaggi"

Tempi duri per i pendolari che viaggiano su gomma o rotaia. I pedaggi delle autostrade sono aumentati del 2% a inizio dell’anno e un altro 1,34% scatterà il primo luglio. Chi usa il treno deve fare i conti con la soppressione dei regionali e con i lavori che chiuderanno la tratta Aulla-Lucca d’estate. Per offrire un sollievo al quotidiano prelievo il sindaco di Tresana e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Mastrini ha proposto di reintrodurre un’agevolazione sul pedaggio autostradale per le necessità dei pendolari che utilizzano la carreggiata, oltre un determinato limite chilometrico. L’ultimo benefit si era esaurito nel 2017. "Ritengo che è necessario riproporre quell’iniziativa per favorire, in forma complementare con le consolidate forme di trasporto pubblico, le politiche di accessibilità da e verso le aree interne come la Lunigiana – spiega –. Sono possibilità previste dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Nello stesso tempo sarebbe una forma di agevolazione utile per tutti i pendolari che adoperano l’autostrada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la direzione competente, aveva avviato le procedure per un eventuale rinnovo dell’iniziativa, che ad oggi risulta ferma". Mastrini ricorda che fino al 2016 Salt (A12) e Autocisa (A15) erano gestite...