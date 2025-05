Il ’Lunezia’ vola a Malta. Salotto musical letterario dedicato a Franco Battiato

Vetrina internazionale all’orizzonte per il Premio Lunezia, pronto a sbarcare a Malta dal 7 al 9 maggio per stringere accordi sulla data speciale del Premio edizione 2025. L’intenzione è, in particolare, la realizzazione di un evento speciale, un salotto musical-letterario dedicato a Franco Battiato. L’evento artistico estivo giunge alla trentesima edizione e "avrà tra Aulla e la Lunigiana la sua centralità estiva, luoghi e date saranno resi noti prossimamente – spiega il patron Stefano De Martino (nella foto) – Altre date importanti sono previste a La Spezia e a Roma, nonché i salotti musical-letterari sono in programma a Malta e al Teatro del Casinò di Sanremo. Il Premio Lunezia – aggiunge poi De Martino – è impegnato a onorare questa edizione anniversario non solo per la storia che rappresenta ma anche per i neo autori che ogni anno offrono valore alla manifestazione grazie al loro genio musical-letterario".

La trentesima edizione avrà come media partner televisivo Rai News 24. Un traguardo importante, che porta con sé tutto l’amore per l’arte celebrata dal premio stesso. La fantasia, l’amore e la creatività sono protagoniste. Destinate a esserlo anche nell’estate ormai alle porte.

"La centralità del festival resta in Lunigiana, questi appuntamenti esterni arricchiscono il palmares dei rapporti con altri luoghi e persone – prosegue il patron della manifestazione – In particolare, l’evento di Malta sarà un salotto musical-letterario dedicato a Franco Battiato, i maltesi hanno un legame forte con la Sicilia e apprezzano lo spirito culturale con cui il Premio Lunezia affronta la ricerca e l’analisi dell’arte-canzone italiana. Saranno previsti ospiti musicali maltesi e italiani per omaggiare Franco Battiato. Fra critici, giornalisti e letterati anche Dario Salvatori, Gino Castaldo oltre al sottoscritto".

I.C.C.