Appello per l’ex filanda di Forno: "Rendere agibile l’area esterna"

Bambini in visita alla ex filanda di Forno: le maestre Egizia Fazzi e Liviana Casalini lanciano un sos all’amministrazione comunale. Gli alunni della scuola a tempo pieno di Forno stanno seguendo un progetto che è stato avviato con l’associazione Eventi sul Figido, iniziativa finalizzata a scoprire i luoghi del passato, della memoria e della storia del paese.

"Abbiamo portato i bambini e le bambine in visita alla ex filanda di Forno, osservandola dall’esterno in quanto, purtroppo, la struttura è chiusa – hanno raccontato le insegnanti – Una visita interessante, spiegando agli alunni il significato e la storia di quella struttura, che era a loro sconosciuta. Purtroppo l’esterno della ex filanda è impraticabile, è pieno di buche pericolose. Inoltre, i vetri delle porte e delle finestre sono tutti spaccati. Non ci aspettavamo proprio di assistere a un simile degrado. Eppure quella struttura racconta una storia che è unica, riferita alle donne e al lavoro, all’emancipazione femminile, alle lotte proletarie per la conquista dei diritti. Rappresenta insomma la storia del paese di Forno, una storia che i bambini non conoscono e che vorremmo loro presentare. Ma è triste e imbarazzante – concludono – portarli a vedere un luogo che descriviamo come esperienza di una fabbrica di fine Ottocento, e farli assistere a tanto degrado".

Aggiungono infine: "Chiediamo all’amministrazione comunale di occuparsi del futuro di questa struttura, che è “museo di se stessa“, e nel presente di rendere praticabile almeno la parte esterna, eliminando così i pericoli".