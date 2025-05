Giornata dell’affido familiare. Appuntamento al cinema Manzoni

‘Famiglie che aiutano famiglie: l’affido familiare’ è il nome del progetto promosso dalla Società della salute della Lunigiana, in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh, che dal 2023 grazie ai Fondi Famiglia ha potuto implementare l’attività consultoriale legata all’affido familiare, realizzando diverse attività. La prossima oggi, in occasione della Giornata nazionale dell’affido familiare, al cinema Manzoni di Pontremoli. Il via alle 16 coi saluti istituzionali, alle 16.15 la presentazione del progetto ‘Famiglie che aiutano famiglie: l’affido familiare’, a cura di Francesca Ferdani, assistente sociale Asl Toscana nord ovest-Sds Lunigiana e Miriam Montano, educatrice professionale della Cooperativa Lindbergh. Alle 17 un momento di condivisione con testimonianze di percorsi di affido e poi un dibattito.

L’affido familiare è un aiuto per minori di età da 0 a 17 anni, italiani o stranieri, temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo e consiste nell’aiutare un bambino a crescere nella propria famiglia. Lo si può fare accogliendo temporaneamente nella propria famiglia un bambino, offrendo ai suoi genitori il tempo necessario per far fronte alle proprie difficoltà, dando al minore una presenza affettiva, nel rispetto della sua storia individuale e familiare, delle sue esigenze e del suo bagaglio culturale, favorendo la continuità dei rapporti e il rientro nel nucleo familiare di origine.

Esistono più modalità per sostenere nuclei familiari: la vicinanza solidale e l’affido diurno sono le più flessibili e meno impegnative. Questa forma di aiuto consiste nell’affiancare una famiglia con i loro figli nello svolgimento di alcuni impegni quotidiani di tipo organizzativo ed educativo, supportandoli anche per qualche ora a settimana, ad esempio prendendo da scuola un minore, supportarlo con i compiti, preparargli cena e riaccompagnarlo a casa.

Per info 3400411154, mail all’indirizzo: [email protected]. Il consultorio è in via Barcara, ad Aulla.