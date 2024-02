"Stalli sbagliati, caos parcheggi in via San Giuseppe Vecchio"

"Sono pronte le firme per consegnarle se nessuno interviene" assicura un residente tornando a denunciare i disagi per i parcheggi nella piazzetta di via San Giuseppe Vecchio. "Poco tempo fa sono stati disegnati gli stalli – spiega – ma evidentemente c’è stato un errore perchè, da allora, è successo il caos. Abbiamo fatto intervenire anche la polizia municipale e i vigili hanno ammesso che gli stalli non vanno bene e che avrebbero rimandato qualcuno per sistemarli. Purtroppo non è arrivato nessuno e nei fine settimana, essendoci un ristorante nelle vicinanze, la gente non riesce ad arrivare nemmeno a casa per il caos che si crea nella piazzetta, con conseguenti litigi che rischiano di degenerare, e non va bene. La situazione è già stata comunicata agli uffici competenti e ci auspichiamo un pronto intervento". In mancanza di un intervento gli abitanti sono decisi a chiedere un incontro con il comandante della polizia municipale e con il sindaco per consegnare le firme raccolte. In aggiunta la zona ha anche un problema di smaltimento dei rifiuti che chiedono si "affrontato in maniera adeguata, nel rispetto delle norme igienico sanitarie".