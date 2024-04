Stadio in ... evoluzione . Oltre mezzo milione e un anno di lavori per la riqualificazione

Più di mezzo milione di euro e un anno di lavori per dare una bella rinfrescata allo stadio comunle di via Oliveti dove gioca la Massese. La giun ta Persiani ha approvato il progetto di fattibilità, dando mandato agli uffici per passare poi al livello esecutivo che dovrebbe andare in gara ed essere appaltato entro novembre, con consegna dei lavori dopo un anno esatto, quindi prima della fine del 2025. Il progetto, del costo di 550mila euro, mira a potenziare l’impianto sportivo attraverso una serie di interventi specifici che serviranno anche ad aumentarne l’attuale capienza di pubblico.

Si parte con l’adeguamento alla normativa antincendio e l’ottenimento del certificato prevenzione incendi per una capienza di1.999 spettatori distribuiti rispettivamente sulla Tribuna Superiore (999 persone), Curva Nord (500 persone) e Curva Sud (500 persone). Poi completamento dell’impianto di illuminazione del campo con due torri faro, analoghe alle due già installate in acciaio alte 30 metri. Ancora, efficientamento energetico con la sostituzione dei proiettori a Ioduri Metallici con apparecchi a Led in grado di garantire illuminazione potente, risparmio energetico e sulle manutenzioni e sulla vita garantita tre volte più lunga. Infine adeguamento dell’impianto elettrico, revisione di generatore e UPS, per ottenere la dichiarazione di rispondenza di cui c’è bisogno.

E’ il terzo intervento che riqualifica in generale l’area sportiva lungo via Oliveti, dopo la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport e il restyling funzionale della pista d’atletica del campo scuola.

Lo Stadio Comunale risale agli anni ’60 e tra le principali criticità da affrontare c’è proprio l’assenza di adeguamento antincendio per un numero di spettatori superiore a 500, senza idonea recinzione e adeguata separazione dei flussi di spettatori tra i vari settori. Sul lato Est una gradinata inagibile che risale agli anni ’60 e all’epoca destinata esclusivamente a "posti in piedi": oggi non è più in linea con le normative. Sul lato Ovest, dove è ubicato il Parterre, il camminamento di accesso degli spettatori alla tribuna, composto da scale e corsello, risulta ammalorato, è dotato di recinzione metallica non idonea ad impedire lo scavalcamento degli spettatori. Per superare queste criticità si prevede quindi di installare portoni di sicurezza sulle uscite di emergenza del muro perimetrale, in linea con la normativa, modifica del parapetto del percorso spettatori tribuna, integrazione e revisione della segnaletica delle vie di esodo.

