Stadio, ancora emergenza "No al Sestri levante"

CARRARA

Una lettera indirizzata alla sindaca, al prefetto e alla questura per chiedere di non concedere lo stadio dei Marmi al Sestri Levante. La hanno inviata a palazzo civico commercianti e residenti di via Piave e via Carriona, dopo che, come scrivono nella lettera, "siamo venuti a conoscenza che sarebbe intenzione dell’amministrazione comunale concedere l’uso del campo sportivo alla società calcistica del Sestri Levante, neopromossa in serie C".

Non una questione calcistica, ma una situazione di disagio, che andrebbe ad aumentare le problematiche che cittadini e residenti vivono ogni volta che allo stadio gioca la Carrarese, e cioè strade chiuse, divieto di vendita di alcolici e auto lasciate molto distanti dalle proprie abitazioni. "Fermo restando lo sconcerto per la mancanza di qualsiasi dialogo – prosegue la lettera – cittadini e commercianti esprimono sin d’ora la propria preoccupazione e contrarietà, in quanto la zona Stadio viene già interdetta al traffico durante tutte le partite della Carrarese, con evidenti penalizzazioni e pregiudizio economico sia per i residenti che per le imprese commerciali. Qualora fosse autorizzato l’uso del campo sportivo anche alla squadra ligure, di fatto, tutte le domeniche sarebbero caratterizzate da interdizioni viarie, determinando grave danno per i commercianti, già penalizzati dalla lunga fase pandemica e dalla conseguente crisi economica, nonché notevole disagio per i residenti che devono raggiungere le proprie abitazioni".

"Stupisce peraltro che non si tea conto della circostanza che sul nostro stadio siano ancora in corso i lavori di messa in sicurezza – prosegue lo scritto –, mentre sulle opere che riguardano lo stadio di Sestri Levante non risultano noti e garantiti i tempi di esecuzione. Si chiede alla sindaca di non autorizzare l’uso del campo sportivo locale alla squadra di calcio Sestri Levante, la quale potrebbe essere ospitata nelle città liguri, più vicine, in modo da non cagionare pregiudizio e disagio a residenti e commercianti della zona Stadio, contenendo altresì l’impegno di risorse umane comunali e delle forze dell’ordine".