Stabilimento di Pietrasanta si prepara per la stagione

ADDETTO VENDITE Negozio di elettronica a Pietrasanta cerca stagista addetto alle vendite. Si richiede sufficiente conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Da subito con orario 9-13 e 15.30-19.30. Retribuzione mensile lorda pari a 600 euro. Rif. IG 1253

PERSONALE PER LA STAGIONE Stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta cerca generico di cucina per preparazione piatti freddi da aprile a settembre, barista per servizio bar e tavoli con conoscenza lingua inglese ed esperienza da aprile a settembre, aiuto cuoco per preparazione primi piatti con esperienza da aprile a settembre, bagnini per la spiaggia addetti a sorveglianza bagnanti, pulizia spiaggia, con esperienza, da giugno a settembre. Offerte riferimenti da IG1246 a IG1249.