Un milione per i senzatetto. Uno sportello per i diritti e una casa per il futuro

Carrara, 10 febbraio 2025 – Per dare una risposta all’emergenza abitativa, in particolare a quella urgente di persone senza un tetto sopra la testa, arriveranno tre diversi investimenti fra Carrara, Massa e Montignoso, tutti progettati da Erp e finanziati dal Pnrr, per realizzare in ciascun comune una cosiddetta ‘stazione di posta’ e una soluzione ‘housing first’. L’investimento totale si aggira attorno a 1,3 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di tutelare il diritto all’iscrizione anagrafica alle persone senza dimora presenti sul territorio, visto che da questo discende la possibilità di avere altri diritti come l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Inoltre la ’stazione di posta’ si configura anche come un centro di servizi ed inclusione, volto a offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di indigenza, marginalità anche estrema e senza dimora, e volto a facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi.

Ci saranno quindi sportelli dedicati con esperti pronti a dare supporto su vari fronti alle persone che ne hanno bisogno. Capofila di questa soluzione è stato il Comune di Carrara all’interno dell’Ambito territoriale sociale delle Apuane, di cui fanno parte i tre comuni di costa oltre all’Asl Toscana Nord Ovest. Il progetto era stato presentato nel 2022 al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dei finanziamenti previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quattro linee di finanziamento poi autorizzate all’interno delle quali, per l’appunto, rientravano anche le ’stazioni di posta e housing first’ per alloggi temporanei in appartamenti o case di accoglienza con servizi integrati.

Dove nasceranno? Si investirà in beni di proprietà pubblica, legati a Erp che ha assunto il ruolo di ente di progettazione. A Carrara in via Bassagrande per housing first e in via Toniolo per la stazione di posta. A Massa l’housing first andrà in via Pandolfino mentre la stazione di posta troverà spazio nell’immobile di via Galvani, all’ex Mattatoio. A Montignoso entrambe saranno realizzate in un immobile di via Fondaccio. Per l’housing first sono previsti lavori da oltre 620mila euro mentre per le stazioni di posta l’investimento complessivo sfiora i 780mila euro.