Sport, benessere e solidarietà. Tutto pronto al Lago di Porta per la passeggiata dell’Aics

Tutto è pronto per la passeggiata ludico-motoria lungo il Lago di Porta, a Montignoso, in occasione della 32ª Giornata podistica nazionale Aics. Si tratta di un evento sportivo non agonistico che si svolge domenica mattina contemporaneamente in tutta Italia con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e la socializzazione attraverso il movimento all’aria aperta. L’iniziativa è a cura del comitato provinciale Aics con Avis Montignoso, associazione Giovani per un mondo unito ed Ekoclub Massa-Carrara. La passeggiata è aperta a tutti: giovani e meno giovani, famiglie con bambini e... amici a 4 zampe. Il ritrovo è alle 9,30 nel parcheggio di via Croce, all’entrata lato mare del parco, con partenza alle 10. I volontari di Aics e Avis distribuiranno gadget e merendine. Durante il percorso, le guardie zoofile dell’Ekoclub saranno presenti per fornire informazioni sulle nuove normative relative alla tutela degli animali e per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

La partecipazione è gratuita, ma sarà possibile effettuare donazioni volontarie. I fondi raccolti verranno destinati a un progetto benefico a sostegno di due ragazze orfane del Camerun, Atem e Sarah, e di altri bambini in condizioni di difficoltà. Quest’anno infatti l’evento sarà arricchito dal nuovo progetto promosso da Rebecca Del Re e Giacomo Morelli, rispettivamente infermiera e medico di terapia intensiva del Noa. Il dottor Morelli, che ha partecipato a numerose missioni umanitarie in Camerun, spiega: "Il nostro impegno si concentra sulla prevenzione e sull’assistenza sanitaria. Collaboriamo con medici locali che hanno fondato un’associazione e, grazie alle donazioni, garantiamo aiuti economici e umanitari. A novembre torneremo in missione. Il nostro obiettivo ora è assicurare ad Atem e Sarah una vita dignitosa e un’istruzione adeguata".

"Questa giornata rappresenta un’opportunità per unire sport, benessere e solidarietà – affermano Carla Peruta e Marilena Baratta, presidente e vice del comitato provinciale Aics –. Vogliamo che sia un momento di aggregazione aperto a tutti, con un occhio di riguardo a chi ha più bisogno. Il nostro impegno non si limita alla promozione sportiva, ma si estende alla solidarietà e alla tutela ambientale".