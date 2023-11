Splendidi risultati per i ballerini della scuola Latin Way Studio

Nuovi successi per la scuola di ballo Latin Way Studio di Massa, che nel fine era impegnata in gare sia a livello nazionale che internazionale. Tutti i ballerini si sono contraddistinti, impossibile non notarli in pista coi loro passi ritmati e perfettamente all’unisono. Le sfide hanno fatto emergere la passione e l’impegno per la danza. Nella gara Star Cup Nicolò Dell’Amico e Rebecca Boccia (nella foto) si sono aggiudicati la medaglia d’oro nella Junior Latin e un ottavo posto nella Under 16. Nella gara The Open Worlds Super Star 2023 a Blackpool il massese Elia Tedesco e Brenda Gozzoli, figlia di Sara Di Vaira di ’Ballando con le stelle’, si sono aggiudicati la medaglia d’argento nell’Under 14 e un quinto posto nella Junior Latin. Nella Gara Wdsf, a Vagos in Portogallo, si sono contraddistinti anche Davide Cotroneo e Giada Antonelli.

Questi ballerini sono seguiti dai maestri di ballo Francesca Mori Barigazzi e Federico Gassani che la passione per il ballo ce l’anno nel sangue e la condividono e la trasmettono quotidianamente ai loro allievi. "Ora avanti con allenamento, sacrificio e passione – dicono – per cercare di arrivare verso gli obiettivi prefissati". A breve la scuola Latin Way Studios aprirà uno o più corsi anche nel comune di Aulla. Per chi volesse intraprendere il percorso agonistico o amatoriale può contattare il numero 338 8089122 o 347 6584649. Nella scuola di Romagnano si può usufruire anche di una lezione di prova.