‘Spino Fiorito’ Tre giorni per le eccellenze

Tre giorni per raccontare un territorio, tre giorni per assaggiarlo. Da domani al 4 maggio torna a Massa Spino Fiorito, la manifestazione che trasforma il centro storico in una vetrina viva delle eccellenze locali, tra vini, prodotti tipici, cultura e cucina d’autore. Piazza Aranci sarà il cuore dell’evento, con stand di produttori, degustazioni, showcooking e incontri aperti a tutti. Un festival del gusto che mescola esperienze sensoriali e riflessioni sul futuro dell’agricoltura e del turismo enogastronomico. Accanto al programma ufficiale, quest’anno arriva una novità importante: il Touring Club Italiano, tramite il Club del Territorio, ha lanciato tre concorsi che coinvolgono ristoranti, bar e negozi della città. Si chiamano “Menù del Territorio”, “Apuania Cocktail Game” e “Le Vetrine dello Spino Fiorito”. L’obiettivo è uno solo: dare visibilità alla creatività degli operatori locali e alla ricchezza della tradizione culinaria apuana. Nei menù proposti dai ristoranti aderenti compaiono piatti come la polenta ficca, il baccalà marinato, le erbe spontanee delle Apuane, i dolci contadini. Sapori veri, che raccontano storie. I bar si sfidano invece con proposte originali di cocktail ispirati al territorio, mentre i commercianti allestiscono le proprie vetrine con riferimenti creativi al tema dell’enogastronomia locale. Un modo concreto per rendere la città intera partecipe e protagonista della manifestazione.

L’evento non si limita a celebrare il gusto. Sabato 3, alle 15,30 si terrà il convegno “Buone prassi in agricoltura biologica, le opportunità dei distretti biologici”, durante il quale verrà presentato ufficialmente il costituendo distretto biologico ‘Terre Apuane’. Introdotto dal sindaco di Massa Francesco Persiani, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti nazionali e regionali, tra cui Gianluca Barbieri della Regione Toscana, Andrea Campurra della Rete nazionale distretti biologici, i presidenti dei distretti toscani, Aldo Buiani di SardegnaBio, e i produttori locali Pierpaolo Lorieri e Lorena Ferrari. "Il nostro territorio ha bisogno di momenti come questo per farsi conoscere e riconoscere per ciò che è davvero: un patrimonio di qualità e identità", ha dichiarato il sindaco Persiani, ribadendo il valore strategico di iniziative come Spino Fiorito per lo sviluppo locale. Il convegno è aperto in particolare ai titolari delle aziende agricole del comprensorio, che potranno conoscere vantaggi e modalità di adesione al nuovo distretto.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli showcooking in programma ogni giorno: domani Andrea Mainardi porterà in piazza la sua energia e creatività; sabato sarà la volta di Cristiano Tomei, volto noto per la sua cucina istintiva e provocatoria; domenica chiuderà la rassegna lo chef Giacomo Devoto, Stella Michelin con il suo ristorante La Locanda dei Banchieri di Fosdinovo e ambasciatore della cucina territoriale. Le vie del centro ospiteranno inoltre otto degustazioni guidate prenotabili in loco, pensate per chi vuole scoprire da vicino i vini e le produzioni del territorio.

Spazio anche a prodotti come la Marocca di Montignoso, i caprini delle Apuane, la mozzarella apuana, il miele e i salumi tipici, grazie anche alla collaborazione con Toscana Promozione e le Strade del Vino. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Chi desidera partecipare alle degustazioni potrà farlo ritirando in piazza la dotazione necessaria presso l’apposito desk. Non solo vino, ma formaggi, miele, salumi, pani antichi e produzioni biologiche. Tutto il gusto di un territorio che ha scelto di raccontarsi con sincerità, e che ha molto da dire.

Michele Scuto