Spiagge e stabilimenti accessibili a tutti con ‘Handy superabile’

Massa, 1 marzo 2024 – ‘Handy Superabile’ ha mappato ben 115 spiagge, grazie alla convenzione con il Comune di Massa e alla collaborazione dei balneari, iniziata l’estate scorsa e che continuerà. Ora i disabili possono muoversi sul territorio massese, sapendo se e quali barriere dovranno superare. "Siamo sempre disponibili a valutare validi progetti dedicati ai disabili – sottolinea l’assessore al sociale Francesco Mangiaracina – . Luccasenzabarriere e Handy Superabile sono due progetti finanziati dalla Regione Toscana e già realizzati in altre città capoluogo di provincia".

"Ora abbiamo siglato un protocollo e ci concentreremo sulle spiagge libere attrezzate per migliorarle con le attrezzature necessarie e senza costi per il Comune – spiega Mangiaracina – perché il progetto è finanziato da Regione e presidenza del Consiglio dei Ministri". Una collaborazione importante quella tra il Comune di Massa e l’associazione Handy Superabile, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei luoghi del turismo.

Il progetto dell’associazione ‘Handy Superabile’ ha come partner la Regione che punta a diventare ‘accessibile a tutti’ attraverso ‘Percorsi Esperienziali Super Abili e Inclusivi’. Il Comune darà tutto il supporto possibile all’associazione Handy Superabile del presidente Stefano Paolicchi: metterà a disposizione del progetto un team di esperti e docenti in materia di accessibilità universale, formazione e comunicazione sul turismo accessibile. Dall’osservatorio disabilità alle associazioni di categoria avranno dal team di Handy Superabile i dettagli sul le modalità di realizzazione degli interventi. Tra gli obiettivi sensibilizzare gli operatori turistici sull’opportunità di aderire al progetto. Poi sarà effettuata un’indagine sull’accessibilità, in collaborazione con l’Anmic e le associazioni per studiare gli itinerari che attraversano la città.

Alle strutture ricettive saranno dati questionari specifici, con informazioni per arricchire il contenuto del motore di ricerca turistico di Handy Superabile, e del sito del Comune, sull’accessibilità per persone con esigenze speciali. Attraverso interviste telefoniche, alcune strutture turistiche meritevoli di una visita con esperti in materia di turismo accessibile per la realizzazione di un reportage fotografico.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, sarebbe già stata mappata l’accessibilità in collaborazione con i balneari per ogni spiaggia si stanno realizzando report fotografici attraverso una scheda concordata con la Regione e che saranno pubblicati sul sito di Handy Superabile, sul sito delle associazioni balneari, e sul sito della Regione Visittuscany.com.

Saranno valutate anche le opere necessarie a rendere le spiagge libere ‘adattate’ con posti ombra dedicati, passerelle ottimizzate per raggiungere la battiglia, segnali tattili, presenza di sedie anfibie Job per la balneazione e servizi igienici adatti. Saranno inoltre creati percorsi virtuali da visitare sul sito dell’associazione per creare esperienze virtuali immersive e coinvolgenti che diventeranno una sorta di guida interattiva completa.