Spettacolo soppresso alla Imm. Battista non ha ancora rimborsato

Ormai sono passati cinque mesi dal mancato spettacolo del comico Maurizio Battista a Carrarafiere e ancora tantissime persone attendono il rimborso del biglietto. C’è chi si è rivolto sin da subito alla compagna VivaTicket che aveva curato la prevendita per poi ricevere una comunicazione dopo settimane di attesa che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto agli stessi organizzatori.

"La situazione si è complicata – evidenzia l’avvocata Alberta Musetti, vice presidente di Adoc Toscana Nord -. In questi giorni ci siamo mossi come associazione dei consumatori per chiedere il rimborso diretto dello spettacolo del 26 maggio che non si è mai svolto per decisione proprio dell’artista relativa ad alcune criticità tecniche da lui riscontrate all’interno della location, un padiglione della Imm, e che a suo dire avrebbero pregiudicato lo spettacolo. Lui stesso, – prosegue la nota dell’Adoc – sulle piattaforme social aveva rassicurato sul rimborso dei biglietti che deve però ancora essere effettuato. Abbiamo inviato specifici reclami perché rimpallo dopo rimpallo il tempo ormai è inaccettabile" conclude Musetti ricordando che per maggiori informazioni è possibile scrivere ad adoctoscananord@gmail.com o chiamare 0585 71871. Le sedi Adoc Toscana Nord dopo la pausa estiva sono aperte a Carrara, in via Roma 3638 da lunedì a venerdì ore 9-12.30 e a Massa in via Simon Musico 9, lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e anche il giovedì mattina ore 9-12.30, telefono 0585 41781. Lo spettacolo venne soppresso per volontà dello stesso comico che non risparmiò critiche a carrarafiere defiendo l’area inadeguata epr spettacoli di tale livello.

Da sottolineare che la stessa sede della Imm è stata poi usata dal cantante Francesco Gabbani che lì ha tenuto un mega concerto con 10mila persone che ha segnato un grande successo e una perfetta organizzazione.