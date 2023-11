Spettacolo Rausy torna in Rai con una fiction

MASSA

Bella, talentuosa e poliedrica. Rausy Giangarè torna in tv per una nuova appassionante avventura sul piccolo schermo. L’attrice massese è diventata una stella nel mondo delle fiction italiane. In questo mese di novembre la rivedremo indossare i panni di Michela al fianco di Anna Valle, Giorgio Pasotti e Primo Reggiani. Rausy, scoperta durante la prima stagione di "Buongiorno, Mamma!", sarà in tv nella seconda serie targata Rai prodotta da Banijay Studios Italy intitolata "Lea-I nostri figli" diretta da Fabrizio Costa dove vestirà nuovamente i panni di Michela Idiong, giovane tirocinante infermiera di un ospedale pediatrico ferrarese, che è entrata in intimità con il dottor Pietro Verna, interpretato da Primo Reggiani.

Classe 1992, mamma del Mozambico e papà italiano, Rausy fin da bambina si è cimentata in svariati sport: la sua passione più grande è stata quella dei cavalli e dell‘equitazione. Poi ha fatto nuoto, ciclismo, danza e infine atletica leggera, che ha continuato per 12 anni. A 20 anni, dopo la scomparsa del padre, ha smesso i panni dell’atleta per inseguire un sogno e trovare una nuova strada, tutta sua, anche per superare una innata timidezza. Grazie a un amico ha deciso di iscriversi a un corso di recitazione. E’ stata la svolta. Per un anno ha studiato a Firenze alla scuola di cinema ’Immagina’. L’incontro con Rossella Izzo è stato decisivo. E’ entrata per un anno nella sua scuola a Roma, la ’Actor‘s Planet’. Poi si è aggiudicata una borsa di studio che le ha permesso di seguire un altro anno di lezioni. Nel frattempo si è trasferita a Roma, ha conosciuto Cristiano Cucchini che ha creduto in lei fin dal primo momento diventando poi il suo agente.

Il sogno si avvera quando viene scelta per la serie Mediaset "Buongiorno Mamma" con la regia di Giulio Manfredonia dove recita al fianco di Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, interpretando Greta, una ragazza che in seguito a un incidente resta in carrozzina. La sua crescita professionale continua. Viene diretta da Isabella Leoni per la serie Rai "Lea, un nuovo giorno", recitando accanto ad Anna Valle, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Primo Reggiani. Nello stesso periodo arriva il primo film, ’Il Colibrì’, diretto da Francesca Archibugi, dove interpreta la nipote di Pierfrancesco Favino. Rausy Giangarè è apparsa, inoltre, nelle serie tv "Resta con me", regia di Monica Vullo, e "Buongiorno Mamma 2".

Rausy, da domenica torna in Tv con Lea-I nostri figli": come sarà il tuo personaggio? "È cresciuto – dice l’attrice massese– da ragazza è diventata donna con le prime responsabilià immersa in una storia, il suo primo amore, che vivrà molte emozioni. Professionalmente troverà nuove prove e, sempre contornata dalle colleghe, il mio personaggio senza padre e con la madre morta, continua a occuparsi del fratellino e vede nei colleghi di lavoro la sua famiglia".

E invece l’amore per Rausy?"Va a gonfie vele con Michele Capuano. Quest’ultimo prossimamente sarà alla regia di un cortometraggio e io avrò un bel ruolo".

Intanto Rausy continua a formarsi, a studiare, segue seminari. "Sperò tanto – dichiarato – che questa stagione piaccia a tal punto da fare una terza serie".

