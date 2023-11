Spazio Alber1ca, parte la stagione. Maria Mattei apre gli incontri con Callas, Zigaina e Pasolini

Riprendono gli incontri del circolo culturale Spazio Alber1ca. Nella sede dell’ex ospedale San Giacomo il circolo culturale diretto da Luciana Ceccarelli proporrà anche quest’anno, alla nutrita schiera di soci, incontri culturali, presentazioni di libri, conferenze con esperti, incontro con

gli attori sui temi legati alla città, all’identità e alla sua cultura. Ogni appuntamento della ricca rassegna, che come gli scorsi anni, andrà dal teatro all’arte, alla letteratura, alla scrittura, sarà presentato in modo del tutto originale secondo il dna del singolare circolo culturale specializzato in piccoli miracoli. Come attrarre in città personaggi della cultura che accettano inviti, grazie ai legami e ai contatti approfonditi nel tempo con le eclettiche operatrici del circolo che, ognuna per le proprie competenze, porta quel valore aggiunto che parla di cultura e sapere. Da qui serate e appuntamenti multidisciplinari dove le varie muse entreranno in dialogo tra loro, secondo una cifra stilista propria del circolo che ha abituato il suo pubblico a incontri per palati fini.

Pertanto domani alle 21 si parte con la studiosa Maria Mattei che presenterà il legame con la città di un trio di eccezione: Maria Callas, Pier Paolo Pasolini e il pittore Giuseppe Zigaina. Ecco allora che un quadro, abbandonato su una parete della nostra biblioteca, racconta la storia di un’amicizia tra spiriti geniali e anticonformisti: Giuseppe Zigaina un grande pittore disabile, un“diverso” come diverso fu

il suo amico di una vita: Pier Paolo Pasolini del quale Maria Callas (nella foto), amica di entrambi, si innamorò perdutamente. Una storia che ha sullo sfondo la Carrara delle prime Biennali fino agli anni ’70. Tutto è nato dalla scoperta della stessa Mattei che ha visto in biblioteca abbandonato su una parete un dipinto di Zigaina e ha dato il via a una sapiente ricostruzione.

Da qui la narrazione dell’antico rapporto fra tre geni, figure sicuramente scomode per la società di allora.

La rassegna a Spazio Alber1ca proseguirà per l’intera stagione con incontri e conferenze, preparazione agli spettacoli teatrali in programmazione nel comprensorio, lezioni di arte, ma anche uncinetto, poesie, reading e tutto secondo desiderio e competenza che sono poi il filo conduttore del circolo che in poco tempo ha riscosso tanto successo e adesioni anche da fuori città.