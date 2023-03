Spazi attrezzati e arredi colorati Porte aperte alla nuova primaria "Piano terra dedicato all’infanzia"

Erano impazienti e contenti di entrare nei nuovi spazi con gli arredi colorati. Grande festa ieri mattina a Montedivalli di Podenzana per l’inaugurazione della nuova sede della scuola dell’infanzia del plesso scolastico. Se prima i bimbi delle elementari e dell’infanzia erano tutti sistemati nello stesso piano, il primo piano, adesso a piano terra gli spazi sono dedicati ai più piccini. L’iter ha origini lontane, la scuola infatti era stata inaugurata nel 2012, da allora veniva usato solo il primo piano, per tutti i bimbi.

"L’obiettivo - ha spiegato il sindaco Marco Pinelli - era quello di rendere fruibile anche il piano terra per l’infanzia, abbiamo trovato le risorse e siamo riusciti a dare giusti spazi a tutti. Il plesso è moderno, sicuro, con adeguati spazi esterni per attività e laboratori, con arredi nuovi. Le amministrazioni che si sono susseguite si sono impegnate molto, col sostegno, il supporto, la spinta di genitori e insegnanti. Tanti i ringraziamenti da fare: per il contributo la Fondazione Cassa di Risparmio Carrara, contributo usato per l’allestimento, e poi consiglieri e dipendenti del Comune, Don Fabio, il maestro Franco, la Croce rossa di Albiano e i carabinieri, insegnanti e genitori, la dirigente scolastica Enrica Ravioli e tutte le persone che si sono prodigate. Ricordiamo che la scuola è dedicata agli angeli di San Giuliano, per ricordare la tragedia che costò la vita a bimbi innocenti. Grazie anche ai nostri bambini per la pazienza che hanno avuto in attesa di questo giorno". "Inaugurare una scuola è sempre emozionante - ha aggiunto la dirigente - La Lunigiana deve avere strutture e servizi adeguati, all’altezza dei grandi centri. Spazi esterni, arredi accoglienti non sono cose piccole, ma enormi, i bambini passano a scuola tanto tempo e a scuola bisogna stare bene sotto tutti i punti di vista". Annalisa Folloni, come rappresentante dll’Unione dei Comuni, ha ricordato la figura di Don Milani che tanto si è impegnato per la scuola di campagna. "Conosco bene la fatica di questi anni - ha aggiunto infine Riccardo Varese, ex sindaco di Podenzana - c’è stata la volontà di arrivare fino a qui, non volevamo un territorio senza una scuola. Mi auguro che i genitori riconoscano l’impegno profuso e iscrivano i bimbi, la scuola di Montedivalli è stata sempre difesa: lavoriamo per quello che è giusto fare".

Monica Leoncini