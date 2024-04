Sp10, riapertura parziale ai camion. Al lavoro per rimuovere la frana

La Provinciale 10 riapre al transito dei mezzi pesanti, dopo la frana a Gragnola, ma solo a orari prestabiliti. Resta la deviazione nel centro storico della frazione invece per le auto mentre si continua a lavorare fra Gragnola e Pian di Molino per rimuovere la frana che domenica scorsa ha ricoperto la carreggiata e interrotto il transito per i paesi della Valle del Lucido. Il traffico leggero, ovvero auto e moto, era stato subito deviato sulla strada alternativa che attraversa il centro storico di Gragnola e arriva a Cortila bypassando lo smottamento e consentendo di reimmettersi sulla Sp10 per Monzone.

Deviazione impossibile per il traffico pesante a causa della mancanza degli spazi necessari, di strade e ponti inadeguati per sostenere i pesi. Al momento quindi, vista la estrema necessità di permettere ai Tir che fanno la spola da e per le cartiere presenti nella Valle del Lucido , nel trasportare le merci necessarie alla continuazione del ciclo produttivo, il Comune di Fivizzano, ha emesso un’ordinanza per consentire il transito "a vista" ai solo mezzi pesanti autorizzati, sul luogo stesso dello smottamento che nel frattempo viene via via rimosso. Transito dunque consentito solo a senso unico alternato e in fasce orarie ben definite: il mattino dalle 6 alle 8 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato solo dalla 6 alle 8. Per le auto e moto resta aperta solo la circolazione alternativa all’interno del borgo vecchio, davanti alla chiesa di Gragnola.

"Fra poco, un elicottero calerà una ruspa sulla collina da dove si è distaccata la massa di terra macigni, per mettere in sicurezza quel tratto sovrastante, mentre sul luogo invaso dalla frana, sulla sp10, a coordinare il passaggio dei mezzi pesanti – spiega Maurizio Pietrini, presidente della Protezione Civile di Fivizzano – il mattino sono in servizio i vigili urbani, mentre dal pomeriggio il servizio viene svolto dai nostri volontari".

Roberto Oligeri