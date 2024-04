Sotto al tendone. Teatro in scena ... tra le foglie

Si è alzato il sipario su ’Primavera nelle Foglie’, una rassegna di spettacoli e laboratori che spazia dal circo contemporaneo al teatro di strada iniziata il 25 aprile fino al 5 maggio a Fivizzano in piazza de Gasperi nel teatro tenda. E’ un’iniziativa con il patrocinio del Comune di Fivizzano e il sostegno di Ministero della Cultura e di Regione Toscana, che porta in Lunigiana spettacoli di alto livello. Teatro nelle Foglie è una cooperativa di artisti di respiro internazionale con sede a Fivizzano, che vuole creare un mondo di poesia e stupore itinerante di luogo in luogo, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale senza precedenti. Emozioni uniche che fondono la magia del circo con l’intimità del teatro. Attori che si dedicano al circo contemporaneo e al teatro fisico, creando spettacoli che uniscono la destrezza del circo alla poesia. Questo progetto ambizioso e coraggioso è guidato da tre artisti: Elena Fresch, Marta Finazzi e Nicolas Benincasa, che condividono una visione comune di un teatro-circo come strumento di crescita e apprendimento. L’iniziativa "Primavera nelle Foglie" nasce dal desiderio degli artisti di portare a casa per un breve periodo gli spettacoli coi quali durante l’anno girano l’Italia e l’Europa. Attraverso il loro lavoro, aspirano a raggiungere comunità che altrimenti non avrebbero accesso a programmi culturali e artistici, promuovendo così una socialità sana e attiva. Il Teatro nelle Foglie è più di uno spettacolo: è un movimento culturale che celebra la bellezza dell’espressione artistica e l’importanza dell’arte come veicolo di cambiamento e connessione umana. Il loro teatro itinerante è già montato da qualche giorno nell’area camper.

La rassegna è iniziata nel pomeriggio del 25 aprile con i giochi in legno, e poi con gli spettacoli Visioni d’Incanto di Federico Pieri di Viareggio e la performance Kairòs, ad alta componente acrobatica. Le repliche sono quotidiane dalle 14.30 oggi andrà in scena Castelli d’Aria, spettacolo di trapezio volante di Luna Papia di Bologna e alle 17 Kairos. Davanti al tendone è aperto aspetta il foodtruck spezzino di Roba da Matti, cibo da strada e lo stand di birre del Caffè dell’Angolo di Fivizzano. Gli spettacoli proseguono fino al 5 maggio con una programmazione ricca e varia e continuano tutte le domeniche di maggio. Per info il sito web www.teatronellefoglie.com