Sotto accusa per estorsione e stalking

Un’udienza lampo in tribunale a Massa quella che vede Ivo Guerrini accusato di stalking e tentata estorsione ai danni di un avvocato di un rinomato studio legale di Massa. Davanti al giudice Fabrizio Garofalo, si è tenuta l’udienza con il legale dell’ex imprenditore noto in città, Francesco Rinaldi, del foro di Massa. Le parti si sono aggiornata al 30 aprile, quando verrà ascoltata la parte offesa.

Con la moglie, Guerrini era socio di due aziende portate avanti dal figlio Massimiliano e poi messe in liquidazione dopo la morte di quest’ultimo in un incidente stradale avvenuto nel 1998. Una vicenda molto complessa: Guerrini, infatti, si ritiene da sempre una ’vittima’ e sta portando avanti, con la moglie, una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’avvocato massese per una somma di 20 milioni di euro.

Oggi l’ex imprenditore si trova agli arresti domiciliari per l’accusa di stalking dopo aver avuto l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri e il divieto di avvicinarsi per 300 metri allo studio legali. In merito alle accuse di stalking e estorsione, ci sarà modo quindi di sentire direttamente la persona che ha fatto partire la causa contro l’imprenditore.