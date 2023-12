Sostegno alle fasce deboli. Contributi per le famiglie

Un aiuto per le fasce più deboli della cittadinanza.

A Podenzana si investe

sul sociale, grazie a parte delle risorse rese disponibili, per quest’anno, da una operazione di rinegoziazione dei mutui dell’ente. Obiettivo sostenere le fasce più deboli e in difficoltà, in un momento di forte e persistente inflazione e di mancato rinnovo del contributo

a sostegno degli affitti,

da parte degli enti sovraordinati.

Fino al 20 dicembre sarà possibile presentare la domanda per l’erogazione

di un contributo economico alle famiglie in difficoltà

per il 2023. Il provvedimento è finalizzato a sostenere le famiglie residenti nel Comune di Podenzana, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso

di validità (anno 2023) non superiore all’importo di euro 25.000,00. Le condizioni sociali verranno valutate in riferimento al nucleo familiare anagrafico. I requisiti e le condizioni che determinano

il punteggio devono essere posseduti al momento

della presentazione

della domanda.

La domanda per la richiesta del contributo potrà essere presentata entro le 12 del 20 dicembre nelle seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio protocollo

del Comune di Podenzana nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12); spedita con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Podenzana – Via Provinciale- Podenzana n. 134 -54010- Podenzana (MS); inviata tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Podenzana: [email protected]. Per le domande trasmesse via P.E.C. farà fede la data di invio dell’e-mail certificata. Per eventuali informazioni contattare il numero 0187.410024 interno 2.