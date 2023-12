Sos dall’area di via Volpina ‘Regna’ lo spaccio di droga fra degrado, rifiuti e pericoli

Siamo vicini alla ferrovia, a pochi metri da Montignoso. Una zona di confine dove l’assenza di illuminazione e di controlli sta creando una situazione di degrado, abbandono e pericolo. Lo segnalano i rappresentanti di Fratelli d’Italia Marco Amorese e Mauro Bonini. "Tra spaccio di droga e discariche a cielo aperto – denunciano –, è la situazione a cui sono costretti gli abitanti di via Volpina, soprattutto il tratto di strada che va tra il cavalcavia di via dei Loghi ed il cavalcavia di via Poveromo. Una zona abbandonata a se stessa, con una strada non asfaltata e priva delle opere di urbanizzazione necessarie. I residenti della zona ci hanno mostrato a malincuore l’incuria totale, una situazione insostenibile perché nonostante in passato con la prima amministrazione di centrodestra siano stati fatti interventi di pulizia, la situazione ad oggi è peggiorata".

Non c’è solo il degrado a creare disagio per chi qui vive e lavora ma anche la totale mancanza di controlli che avrebbe lasciato campo libero a malintenzionati: "E’ diventata una piazza di spaccio – continuano i rappresentanti di Fratelli d’Italia –, il che crea una situazione di pericolo e insicurezza". "La sera, gli spacciatori che si nascondono tra i vari terreni privati trascurati, presidiano il tratto di strada creando un via vai di automobili con persone intenzionate all’acquisto di sostanze stupefacenti" concludono Amorese e Bonini chiedendo un pronto intervento "sia da un punto di vista di degrado sia da un punto di vista della sicurezza della zona, con rimozione delle varie discariche abusive di rifiuti che recano un danno ambientale notevole" per poter riqualificare la zona.