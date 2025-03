Sopralluogo ai cantieri della Buonarroti: "La scuola pronta a marzo del 2026"

di Daniele Rosi

Sopralluogo di aggiornamento per la commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli al cantiere della scuola media ‘Buonarroti’ di via Cavallotti a Marina. Il sopralluogo prosegue l’iter deciso dalla commissione urbanistica, che ciclicamente negli ultimi mesi si è recata anche in altri cantieri dei progetti Pnrr per verificare lo stato dei lavori, come ad esempio nella vicina scuola ‘Taliercio’.

"Si tratta di un aggiornamento voluto per informare sulla situazione del cantiere - spiega il presidente Augusto Castelli - per informare e tranquillizzare la cittadinanza che i lavori stanno proseguendo come previsto. Con cadenza trimestrale continueremo a seguire l’andamento dei vari cantieri Pnrr". Tra i vari progetti finanziati appunto dal Pnrr, quello che riguarda la scuola media ‘Buonarroti’ è sicuramente uno dei più sentiti dalla collettività, sia per l’importanza storica che riveste la scuola, per l’ammontare del finanziamento e per l’importante restyling previsto su tutta l’area d’intervento. Il progetto è di circa 8 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi Pnrr tranne un milione di euro circa che sarà stanziato in aggiunta dal Comune. Obiettivo è l’apertura della nuova ‘Buonarroti ‘ al suono della campanella dell’anno scolastico 2026-27 e su cui, nelle scorse settimane, erano arrivate alcune perplessità sul rispetto dei tempi da parte dell’opposizione e di alcuni cittadini di Marina. Al sopralluogo in cantiere, presente anche l’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini insieme ai tecnici del Comune. Gli operai sono al lavoro e la struttura dove sarà poi costruito l’auditorium è già visibile, con lo scheletro dell’edificio. Nei giorni scorsi il cantiere è stato anche oggetto di verifiche da parte dei carabinieri.

"I lavori stanno procedendo - ha ribadito l’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini - e la fase più delicata di demolizione è stata ultimata. Era un passaggio importante che permette di proseguire con i lavori. La fine lavori dovrebbe avvenire tra circa un anno, a marzo 2026, con la scuola che sarà pronta per accoglierli da settembre".