Sono tornate le tartarughe . Trovato il primo nido dai volontari dell’Oasi Wwf

C’era grande attesa per il primo nido di tartaruga sulla costa massese ed è arrivato proprio con l’inizio di luglio, il quarto già individuato in Toscana, magari un po’ meno rispetto all’estate scorsa ma di certo sta influendo anche il meteo un po’ ballerino di giugno. Già domenica mattina i volontari del Centro didattico Wwf dei Ronchi, freschi freschi di formazione avvenuta il 27 giugno, avevano ritrovato molte tracce di esplorazione. "Eravamo quasi sicuri che la tartaruga sarebbe tornata stanotte per deporre e così è stato – raccontano dall’associazione –. Ha scelto un posticino mica male... Sopra una piccola duna al bagno ‘Associazione nautica dei Ronchi’. Il nido è stato messo in sicurezza dai volontari che continueranno per tutta l’estate a monitorare le spiagge. Grazie a tutti, a chi sta partecipando ai monitoraggi, a chi inizierà a breve e alla referente per la Toscana del progetto Life Turtlenest Cecilia Mancusi e al responsabile dell’autorizzazione in deroga per questa zona, Marco Zuffi".

Chissà se si riuscirà a raggiungere il ‘record’ del 2022 quando a Marina di Massa furono scoperti ben 3 nidi diversi in altrettanti diversi stabilimenti balneari ad una distanza di 700-1200 metri ossia bagno Nical, Sport e Natura, Carol di Ponente. E quest’anno l’amministrazione di Massa ha deciso Comune di Massa è pronto a diventare ‘amico delle tartarughe marine’. L’amministrazione ha infatti deciso di firmare il protocollo d’intesa avanzato da Legambiente nazionale finalizzato all’adesione al progetto ’Life Turtlenest, Comuni amici delle tartarughe marine’ per tutelare adeguatamente le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina della specie Caretta Caretta. L’amministrazione di Massa, con la firma del protocollo, si impegna a seguire le indicazioni di Legambiente e potrà far sventolare la bandiera di ’Comune Amico delle Tartarughe Marine’.

"Ci siamo subito adoperati – spiega dell’assessore della tutela degli animali Monica Bertoneri– ed è stata data disposizione agli uffici di darne comunicazione ai bagni limitrofi e alle categorie dei balneari". E ringrazia Luca Giannelli, direttore del Wwf Ronchi, e tutti i volontari "per il loro l’impegno quotidiano volto alla sicurezza e al benessere dei nostri amici animali". Il progetto prevede l’implementazione di iniziative destinate a diversi portatori di interesse, per promuovere l’assunzione di alcuni semplici impegni da parte delle amministrazioni, in modo da rendere le spiagge accoglienti, oltre per i turisti, anche per le tartarughe marine importanti anche dal punto vista socio economico nell’ambito di una strategia di sviluppo del territorio che coniughi la tutela delle risorse naturali con la realizzazione di attività economiche sostenibili e rispettose degli equilibri ambientali.