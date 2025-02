Sommariva: "Ampliamento rispetto allo scalo attuale. Non al piano vigente"

Finora non era ancora intervenuto dopo l’uscita di scena. Parliamo di chi ha ideato e progettato il nuovo Piano regolatore portuale, l’ex presidente dell’Autorità di sistema Mario Sommariva, che oggi lavora a Genova nel privato. "No, non voglio entrare nel merito della questione sull’approvazione del Prp, ormai sono fuori, non c’entro più nulla", afferma. Inevitabile però un commento sulle sue affermazioni di allora, che negavano un ampliamento del porto quando invece sono previsti 140mila metri quadrati in più. "Vero – dice Sommariva – ho detto così e lo confermo. Ma mi riferivo al piano vigente del 1981, che è stato parzialmente attuato. Rispetto a quello il nuovo piano presenta addirittura riduzioni e non ampliamenti. Certo, rispetto allo scalo che vediamo oggi c’è in effetti un ampliamento, ma se pensiamo a un porto certi numeri non rappresentano un grande spazio".

Sommariva non vuole entrare nella diatriba porto-spiaggia e nelle polemiche (ri)scoppiate in questi giorni. Però introduce nel dibattito un aspetto importante: "Il cambiamento più grande tra il nuovo Piano regolatore e il porto attuale riguarda il settore crocieristico: l’ampliamento più grande è lì". Ma a Carrara, facciamo notare, tutti affermano – sindaca in testa – che sono il commerciale e la nautica gli aspetti fondamentali per lo sviluppo... "Eh, sì, ma quando si fa un piano del genere – risponde Sommariva – c’è dietro un pensiero, una visione generale. E questa non può essere frazionata".

L.C.