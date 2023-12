Solvay si ingrandisce con lo spin off Syensqo ad alta specializzazione

Solvay apre un nuovo capitolo della sua storia attraverso lo spin off del gruppo per le attività ad alta specializzazione, la società Syensqo. Una trasformazione radicale che coinvolgerà anche la realtà italiana e quella toscana, dove la società è presente con ben tre stabilimenti compreso quello di Massa. Punta così ad affermarsi come riferimento dell’industria dei prodotti chimici essenziali, fissando standard elevati in materia di decarbonizzazione e responsabilità sociale. Solvay si prepara a entrare in una nuova fase di crescita sostenibile, impegnata a offrire prodotti sostenibili che soddisfino le esigenze fondamentali della società, dalla purificazione dell’aria e dell’acqua alla conservazione dei prodotti alimentari e molto altro ancora. Pierre Gurdjian (nella foto), presidente del Consiglio di amministrazione di Solvay, ha espresso il suo entusiasmo per il completamento dell’operazione, dichiarando: "Sono entusiasta del successo dello spin-off, una mossa strategica che sottolinea il nostro impegno per il valore a lungo termine. Questa decisione riflette il nostro impegno a creare un valore duraturo per gli stakeholder e a garantire il successo continuo di Solvay affermandola come leader nei prodotti chimici essenziali. I megatrend prevalenti presentano opportunità interessanti per aumentare il valore. Facendo leva sulla nostra leadership e sulle nostre intuizioni, guideremo con fiducia Solvay verso il futuro". Con la semplificazione determinata dalla separazione, Solvay è pronta a rafforzare solidi margini di settore al top del segmento, di generazione di cassa e di rendimenti interessanti.