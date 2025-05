Solidarietà Un’ambulanza tutta nuova

Una donazione inaspettata, che fa bene al cuore. E a tutta la comunità. Domenica mattina la Pubblica assistenza Avis di Fivizzano ha organizzato l’assemblea dei soci, un momento importante per i volontari e per la vita del gruppo, utile per comprendere lo stato dell’associazione, parlare di bilancio consuntivo 2024 e di preventivo 2025, pieno di progetti. Con una sorpresa importante: la Cartiera San Lorenzo si è offerta di pagare tutto l’allestimento della nuova ambulanza. Un dono graditissimo dai volontari e dalla cittadinanza, che sa quanto conti avere mezzi nuovi e attrezzati. Durante l’assemblea il presidente Luca Cardellini, ha dato la notizia, ringraziando l’amministrare delegato del gruppo Alessandro Carrara per l’attenzione dimostrata. Non è la prima volta che Industrie Celtex si impegna sostegno del mondo del volontariato in Toscana, in passato c’è stata collaborazione per altre associazioni del Comune di Fivizzano, ma l’allestimento dell’ambulanza è sembrato, ai vertici, importante e utile, per tutto il territorio. L’Avis infatti ha appena comprato un nuovo mezzo, che da furgone deve essere trasformato in ambulanza, il contributo della cartiera farà in modo che lo diventi presto.

E così i volontari potranno impegnare una cifra sostanziosa nell’acquisto di un massaggiatore automatico cardiaco, che permette l’effettuazione meccanica delle compressioni toraciche esterne, liberando l’operatore dalla loro effettuazione e garantendo una performance di elevata qualità per tutta la durata della rianimazione. "Nel 2024 abbiamo lavorato bene - spiega Cardellini - con un fatturato di circa 500mila euro. Grazie all’aiuto arrivato per l’allestimento dell’ambulanza, che altrimenti avremmo dovuto allestire noi, potremo destinare dei soldi all’acquisto di un massaggiatore automatico, utilissimo per la nostra zona, visto che siamo così lontani dal polo ospedaliero. La donazione arrivata ci fa un enorme piacere, non possiamo fare altro che ringraziare il gruppo, di cuore, è la prima volta, in quasi 50 anni di vita, che la Pubblica riceve una donazione simile da un privato, è bellissimo dal punto di vista sociale, etico e di solidarietà". La Pubblica, lo ricordiamo, è nata nel 1978, da allora è punto di riferimmo per i cittadini di Fivizzano e territori limitrofi. Possiede 7 ambulanze, 6 mezzi attrezzati, un pulmino a 9 posti. Oltre ai volontari conta 9 dipendenti, tutti originari del territorio. E c’è un nuovo progetto in cantiere. "Metteremo a disposizione - chiude il presidente - un pulmino adibito ai servizi sociali e attrezzato per accogliere le persone con disabilità, un paio di volte al mese, per accompagnarle in momenti di svago, magari in compagnia e poi le riaccompagneremo a casa, se non possono spostarsi da sole o non hanno supporto. Il servizio prenderà il via nei prossimi mesi e sarà gratis".

Monica Leoncini