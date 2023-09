Sol, Maffei nominato delegato ai rapporti

Un anello di congiunzione tra l’Unione dei Comuni, Retiambiente e la Sol. Nei giorni scorsi, l’Unione dei comuni della Lunigiana ha scelto il sindaco di Comano, Antonio Maffei, quale delegato per l’ente comprensoriale alla gestione rapporti con la Sol Ambiente Lunigiana, fondamentale in questo momento per il territorio lunigianese.

A breve, a partire dal primo gennaio 2024, ci saranno delle novità. Si vedrà innanzitutto diventare operativa la Sol – Società Operativa Locale – Lunigiana, che si occuperà del ciclo della raccolta rifiuti sul nostro territorio. La Sol Lunigiana, lo ricordiamo, sarà una società del gruppo pubblico Reti Ambiente che ha in house providing la gestione del ciclo dei rifiuti in riferimento a tutta la Ato Toscana Costa, i cui soci sono i 100 Comuni di Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca.

Della nascita della Sol lunigianese si parlava già da tempo ma il processo formativo ha dovuto scontare l’adozione di procedure, deliberazioni e formalità piuttosto complesse le quali hanno finito per richiedere più attenzione e tempi dilatati, rispetto ai propositi iniziali. Nei territori dell’Unione di Comuni la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è diventata interamente pubblica, con il Gestore Unico, RetiAmbiente che ha affidato il servizio alle società Ersu, che lavora tuttora nei nostri territori. Un ruolo, quello di Maffei, che è molto importante: avrà il compito di essere l’anello di congiunzione tra Unione, Reti Ambiente e appunto la Sol. Tutta l’Unione dei Comuni augura pertanto un buon lavoro al sindaco Maffei.