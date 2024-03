societa’ della salute

La Società della Salute ha pubblicato un avviso di istruttoria pubblica, di tipo non competitivo, per individuare un soggetto del Terzo settore disponibile alla realizzazione di attività per la gestione di interventi relativi a situazioni di emergenza della Zona Distretto/SdS Lunigiana. Il servizio si attiva in caso di emergenze sociali, circostanze della vita quotidiana che insorgono improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e alle quali occorre dare una risposta immediata in modo qualificato. La figura professionale richiesta è l’assistente sociale con iscrizione all’Albo professionale e in possesso di competenze trasversali ai settori di intervento in emergenza. Domande entro lunedì, info sul sito della Società della Salute.