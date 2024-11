Sociale Il calendario di Peppone e don Camillo

di Michela Carlotti

Per ogni mese due scatti che ritraggono il parroco ed il sindaco di 12 comuni delle province della Spezia e di Massa Carrara, in una prima posa in cui la coppia bisticcia e due ragazzi mediano, mentre nella foto successiva tutti posano abbracciati. La leggendaria coppia di amici-nemici, che della diuturna rivalità ha fatto la storia della satira politica cinematografica, è stata presa a prestito per l’iniziativa benefica promossa dall’associazione "Amici di Elsa Onlus" ed immortalata nelle foto di Massimo Pasquali. Don Camillo e l’onorevole Peppone sono gli ispiratori del calendario omonimo realizzato per l’anno 2025 dall’associazione.

"Fino ai 18 anni tutti quanti lavorano per questi bambini e ragazzi con disabilità, che vengono seguiti a vari livelli - dichiara la presidente Manuela Bondielli - ma quando raggiungono la maggior età, gli interventi cessano: per la legge è come se i ragazzi fossero guariti".

E allora, portare in giro il calendario ed i suoi protagonisti serve a raccogliere fondi per realizzare interventi. Un progetto pilota titolato "Essere liberi" è stato avviato dall’associazione due mesi fa a Sarzana. Logopedia, pet-terapia, yoga, danza terapia, musicoterapia: tutti i martedì l’associazione assicura, una dopo l’altra, cinque ore di corsi ai disabili ultra diciottenni. Ma l’obiettivo è approdare in più territori possibili: "Noi contiamo sulle nostre forze, sul volontariato e sulla beneficienza. Da 17 anni l’associazione agisce così. In questo caso ci auguriamo di vendere tanti calendari perché si tratta di iniziative impegnative e già dal mese prossimo vorremo iniziare in un altro Comune".

Dopo le presentazioni del calendario già avvenute a Carrara e Luni, ora partono in Lunigiana: stamani alle 11 nella sala consigliare del comune di Licciana Nardi con i ragazzi protagonisti del mese, Jessica e Francesco, sabato 23 a Barbarasco, sabato 30 a Pontremoli. Ancora da definirsi le date di Bagnone e Villafranca. I Comuni che hanno partecipato sono: Arcola, Bagnone, Carrara, Licciana Nardi, Luni, Massa, Montignoso, Pontremoli, Sarzana, Tresana, Vezzano Ligure e Villafranca. E questi i protagonisti della Lunigiana: il sindaco Giovanni Guastalli e Don Andrea Nizzoli per Bagnone, il sindaco Renzo Martelloni e Don Tommaso Forni per Licciana, il sindaco Jacopo Ferri e Don Graziano Galeotti per Pontremoli, il sindaco Matteo Mastrini e Don Anto Nnady per Tresana, il sindaco Filippo Bellesi e Don Giovanni Barbieri per Villafranca. La Bondielli assicura: "Nessun motivo nella scelta di un Comune piuttosto che di un altro, se non che i mesi sono 12. Tutti i sindaci, però, sono stati collaborativi".

Ed aggiunge divertita: "Il sindaco Valettini mi ha proposto di istituire il tredicesimo mese ma la disponibilità del parroco di Aulla è arrivata dopo quella di altri ed abbiamo dovuto fare altre scelte". La presentazione di oggi sarà trasmessa in diretta da Radio Elle.