Viaggio negli scarti del Cermec, porte aperte ai cittadini per educare allo smaltimento. "Troppi errori, creano danni"

Massa Carrara, 5 ottobre 2023 – Tonnellate di scarti: un viaggio nel mondo dei rifiuti, tra plastica, carta, cartone, compost e ogni altro genere di materiali accumulati nei capannoni del Cermec. E miasmi. Ridurre la puzza, migliorare la qualità del servizio e andare incontro sempre più alle esigenze del cittadino sono le priorità dell’amministratore Lorenzo Porzano che ieri ha aperto le porte dello stabilimento e raccontato il ‘dietro le quinte’ alle commissioni congiunte del Comune di Carrara, bilancio e affari generali, presiedute da Benedetta Muracchioli e Sirio Genovesi. E Porzano ai commissari carraresi ha più volte rimarcato la necessità di procedere all’ammodernamento degli impianti ed espandere l’area.

al lavoro dei sindaci di Massa e Carrara che hanno chiesto un atto concreto a RetiAmbiente – ha spiegato Porzano – inizieranno ad arrivare delle risorse che potremo usare per intervenire su alcune criticità. Il lavoro da fare però è solo all’inizio". Tra gli obiettivi dell’amministratore c’è la riduzione dei cattivi odori, problema che pesa soprattutto su chi vive e lavora nelle aree più vicine all’impianto. Cattivi odori che sono arrivati forti anche durante la visita della commissione, con alcune piccole difficoltà in alcuni punti a proseguire. "Stiamo lavorando tanto per risolvere questo aspetto – ha assicurato Porzano – e già ci sono stati alcuni miglioramenti. La situazione non è ancora ottimale ma la riduzione dei cattivi odori è un impegno che andrà perseguito ulteriormente. Abbiamo risolto anche il problema delle file dei mezzi che si andavano a creare prima".

Nel giro alla scoperta dell’impianto, tanti i capannoni mostrati, alcuni con rifiuti di carta, altri con compost, altri pieni di plastica e altri oggetti non sempre facilmente identificabili, giungendo anche alla saletta del famoso ‘ragno’ meccanico che solleva i rifiuti. E proprio sulla necessità di produrre una raccolta corretta ed efficiente, si è soffermato Lorenzo Porzano appellandosi alla cittadinanza per una gestione ottimale degli scarti. "Trovare carta nella plastica crea un problema – ha sottolineato – e purtroppo è una cosa che capita molto spesso. Oltre a rallentare il lavoro comporta pure un costo economico per l’azienda. Carta e cartone sono risorse che diventano un costo se raccolte in modo non corretto. Serve una maggior sensibilità anche da parte del cittadino". E per spiegare anche questo problema, per mostrare le difficoltà che Cermec deve affrontare, nelle intenzioni dell’amministratore, anche l’idea di organizzare degli ‘Open day’ una volta al mese per i cittadini.

«Le porte sono aperte per chi vuole approfondire come funziona l’impianto – ha proseguito Porzano – e questi open day potrebbero essere una soluzione per far rendere conto del lavoro che qui si fa, che spesso da fuori non si capisce a pieno. Nelle mie idee, Cermec deve diventare un quartiere delle due città, Massa e Carrara, e visto non solo come un impianto". Intanto sta lavorando, con l’aiuto dell’amico artista Giuseppe Veneziani, all’organizzazione di un festival “dei rifiutati” a costo zero che coinvolgerà gli artisti. L’idea è quella di un contest in primavera che, partendo dai materiali di scarto per creare opere d’arte, allarghi il tema del “rifiutato” a problemi sociali e territoriali, con anche laboratori per i bambini. "E’ giusto lanciare l’idea del riuso – ha concluso – e, oltre agli artisti, ritengo sia corretto pensare anche ai più piccoli perché possano capire che un materiale buttato a volte si può riutilizzare".