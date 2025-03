Skate da ’Labirinto’. Là dove nascono le tavole per ‘volare’ sulle strade

E’ una community di appassionati di skate in tutte le sue declinazioni e, soprattutto, un progetto artigianale. Si chiama “Tavole LABirinto” ed è il progetto nato nel 2012 da un’idea di Gianluca Galastri, skater cresciuto a Massa che, dopo anni di studio, esperimenti e test sulla propria pelle, ha iniziato a costruire le prime tavole da strada. La particolarità di “Tavole LABirinto” è che realizza soprattutto modelli longboard skate, più lunghi rispetto alle classiche come si può intuire dal nome, ch e permettono di percorrere più strada. Costruisce anche le surfskate che riproducono le sensazioni che si possono provare proprio facendo surf. A distinguere le tavole progettate e costruite da Galastri è anche il design: oltre alla cura per la parte tecnica presentano legno a vista, mantenendo le venature della materia prima; ogni pezzo è perciò unico e non replicabile.

"I legni che scelgo sono di solito il frassino, il faggio e il bambù – spiega Gialuca Galastri –. Sono adatti perché devono essere duri, resistenti ma anche flessibili per accompagnare il movimento. Attraverso una pressa con stampo combino vari strati, il numero varia in base al pezzo di legno che sto utilizzando e li assemblo tramite resine epossidiche, materiale più ecosostenibile, e fibre di lino, evitando perciò fibre di vetro o carbonio, che sono più inquinanti". Il laboratorio di Tavole LABirinto ha sede a Carrara, e tutti i prodotti di Galastri sono perciò ‘made in Massa-Carrara’, ma la vendita online permette al giovane artigiano di spedire le proprio tavole speciali in tutta Italia e anche all’estero.

"Ogni tavola viene collaudata per garantirne la corretta funzionalità, e questa è una parte, oltre che fondamentale, molto divertente perché coniuga la costruzione artigianale con la pratica effettiva dello skate" aggiunge Galastri. Nella sua attività è infatti affiancato da figure preposte alle prove tecniche delle tavole da lui prodotte e dalla compagna, Valentina Razzauti, anche lei skater, che cura la comunicazione e il sito web di Tavole LABirinto. "Questo progetto è molto importante, frutto di una lunga passione personale e dell’entusiasmo per le discipline che si possono praticare con i prodotti che costruisco nel mio laboratorio; continuo a sperimentare e ideare le tavole nella loro unicità, rispettando il materiale che impiego, e possibilmente, sempre di più, l’ambiente" spiega.

Emma Traversi