Sit-in anarchico ai cancelli del tribunale

Tornano in piazza gli anarchici, martedì alle 8 davanti al tribunale di Massa, in piazza De Gasperi. Alzeranno la voce mentre nelle aule del tribunale si terrà l’udienza per quattro "compagni anarchici finiti agli arresti domiciliari restrittivi - riportano i manifesti nelle vie di Carrara - . L’8 agosto scorso un’operazione di polizia ha coinvolto dieci compagni anarchici, indagati per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere, in riferimento alla pubblicazione del quindicinale ‘Bezmotivny’. Non restiamo inermi, perseveriamo nell’agitazione, nella propaganda, nella lotta rivoluzionaria contro lo Stato e il capitale" si continua a leggere nel volantino.