"Sistemi di assistenza per i camion... cittadini"

"I mezzi pesanti che circolano nei centri delle nostre città devono dotarsi di sistemi di assistenza alla guida che monitorino gli angoli ciechi per ridurre il rischio di investire ciclisti, motociclisti o pedoni". E’ la richiesta del consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella, in una mozione presentata in Regione che potrebbe avere effetti sulla provincia apuana dove i mezzi pesanti transitano all’interno dei centri abitati un po’ ovunque, soprattutto sull’Aurelia a Massa.

Il consigliere evidenzia che vietare il passaggio diventa spesso impossibile e che "per quanto riguarda i mezzi più lunghi e oltre le 3,5 tonnellate le dimensioni sono tali per cui gli autisti non riescono a avere una vista laterale poiché esiste il cosiddetto angolo ‘cieco’ che è causa spesso di molti incidenti". Dato che c’è una nuova direttiva Europea che imporrà dal 2024 ai mezzi di nuova omologazione il montaggio di sistemi di assistenza alla guida e che questi sono già usati in altri paesi europei, Stella vuole impegnare la giunta regionale a intervenire con enti locali e Ministero "per Imporre" tali dotazioni ai mezzi pesanti anche già in circolazione.