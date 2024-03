Sindacato pubblici esercizi: assemblea Confcommercio per il direttivo provinciale

Importante assemblea convocata da Confcommercio, per lunedì 4 alle 15 nella sua sede di via Massa Avenza, 38/C, con l’obiettivo di aprire un percorso che porti alla formazione del nuovo consiglio direttivo provinciale del sindacato Fipe dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, caffetterie, pasticcerie e pizzerie. Aprirà i lavori la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini che illustrerà valore, ruolo e finalità del sindacato nelle relazioni con le varie amministrazioni comunali. Verranno poi decise le modalità di elezione dei componenti del direttivo. L’assemblea sarà a ingresso libero. "Vogliamo dare nuovo impulso – spiega Giovannini – ad un settore chiave per il tessuto economico della provincia: auspichiamo massiccia partecipazione".