Sicurezza urbana e inclusione. Regione finanzia due progetti. Focus su Romagnano e Renella

Un assegno da 110mila euro, concesso dalla Regione ai Comuni di Massa e Montignoso, come finanziamento per i progetti da loro presentati in materia di sicurezza urbana. Al Comune di Massa vanno 75mila euro per “siCURAmente“ che coinvolgerà il quartiere di Romagnano, mentre a Montignoso 35mila per “Un autobus di opportunità“. Entrambi sono dedicati alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini e della sicurezza. "Così sosteniamo – spiegano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – l’inclusione sociale e la partecipazione".

"L’amministrazione di Massa ha scelto Romagnano per partecipare al bando della Regione che prevedeva un finanziamento massimo di 75mila euro, con un cofinanziamento comunale del 30%, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Il progetto ha ottenuto 83 punti, aggiudicandosi così l’importo massimo finanziabile. Su Romagnano sono previste diverse azioni, a partire da un percorso partecipativo che mira a rafforzare il senso di comunità e a far emergere i bisogni reali del quartiere. Attraverso attività di animazione sociale, si favorirà l’aggregazione, la coesione e la responsabilità condivisa, sia verso gli altri che nei confronti degli spazi comuni. Un’attenzione particolare sarà dedicata al parco del quartiere, che sarà oggetto di interventi di cura e valorizzazione del verde, senza grandi opere, ma con azioni mirate a stimolare il senso di responsabilità dei cittadini nel suo utilizzo e mantenimento. Il progetto si concluderà con un evento finale aperto alla partecipazione di tutto il quartiere, per celebrare il percorso svolto insieme. Alla realizzazione del progetto collaboreranno diversi partner attuatori e sostenitori, selezionati tramite un avviso di manifestazione di interesse: Coop. Intrecci, La Foglia del Tè, UISP Grande Età, Coop. Lindbergh e Comunità Interattive. Ringrazio il Settore Sociale e l’Ufficio Politiche Comunitarie per il prezioso lavoro svolto che ci ha permesso di partecipare con successo al bando e auguro agli Enti del Terzo Settore partner un buon lavoro".

A Montignoso scalda invece i motori il progetto “Un autobus di opportunità“, che troverà spazio alla Renella. "Mira alla coprogrammazione e coprogettazione con la cittadinanza, indagando insieme sui bisogni e offrendo strumenti per l’integrazione – spiega Nadia Bellé, dirigente comunale per le politiche giovanili – Si farà una mappatura, in più nel parcheggio si svolgeranno attività di urbanistica tattica. Un’area sarà destinata ai bimbi, con una superficie colorata dove giocare, e posizioneremo un autobus che fungerà da ufficio. per offrire servizi di prossimità, uno sportello anti violenza di prima accoglienza, troveranno spazio le Botteghe della salute e soprattutto ci sarà uno spazio Informagiovani dedicato ai ragazzi inattivi. Con il coinvolgimento dell’assessore alle pari opportunità Giorgia Podestà. I partner saranno Coop Lindbergjh, Spin8, Comunità Interattive, Comune di Montignoso. Obiettivo finale è stimolare il tessuto cittadino, svolgere insieme attività che poi alla fine potranno essere gestite in autonomia".

Irene Carlotta Cicora