Sicurezza stradale... a teatro. Bimbi in scena con la municipale

Si è parlato di macchine, motociclette e viaggi. Ma soprattutto di sicurezza stradale ed educazione civica. Tutto questo sul palco del teatro dei Servi, dove ieri mattina si è svolto il primo dei due appuntamenti – oggi il secondo, conclusivo – dell’iniziativa ideata e promossa dal comando della polizia municipale massese guidato dal comandante Giuliano Vitali con il patrocinio del Comune. Si intitola “Quanta fretta... Ma dove corri?“, seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, ed è dedicata ai bambini delle elementari cittadine – circa 400 in tutto – che hanno affollato la platea in due tranche. Il sindaco Francesco Persiani, insieme agli assessori Matteo Basteri, Roberto Acerbo e Francesco Mangiaracina e al vicesindaco Andrea Cella, ha salutato i giovani prima di lasciare la scena a Paco Paquito e Celestina della Compagnia Circusbandando.

"Già lo scorso anno la città è stata deliziata da questo evento – ha detto il primo cittadino, ringraziando per l’impegno anche Maria Giovanna Guerra di Telefono Azzurro – Un’iniziativa che insegna a vivere tutti assieme, in strada a volte siamo distratti ma dobbiamo pensare che ci sono delle regole importantissime da conoscere e rispettare per evitare incidenti. Le maestre e le famiglie già vi insegnano molto, vogliamo farlo anche noi e sono felice di vedere il teatro pieno". A coordinare il progetto, del quale è referente, l’agente Davide Vanelli. Presenti anche don Giovanni Locatelli, gli agenti Paola Addis, Alessio Vitaloni, Giada Parodi, l’agente scelto Davide Pucci e l’ufficiale Alberto Cumoli in rappresentanza del comandante Vitali. Questa mattina alle 10 il secondo e ultimo giorno di spettacolo al teatro dei Servi. L’obiettivo del progetto è rendere divertente l’apprendimento dei concetti legati all’educazione stradale e alla correttezza civica. La municipale porta avanti un iter articolato con attività di formazione e incontri nelle scuole ma anche iniziative ludico-ricreative, in collaborazione con associazioni del volontariato locale. Il modo di trattare l’argomento – pieno di filastrocche, canzoni e clowneria – è scanzonato eppure molto istruttivo. Sia ieri che oggi la consegnadi di gadget, cappellini e sacchette della municipale, portamatite, succhi di frutta grazie al Conad di via Simon Musico. E’ stato inoltre regalato un “Gioco dell’oca” speciale, creato dalla polizia municipale e dalla sezione locale di Telefono Azzurro per lottare contro il bullismo.

Irene Carlotta Cicora