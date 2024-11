Sicurezza sotto controllo. Nel mirino dei carabinieri le zone ad alto rischio

Sono state 40 le persone identificate dai carabinieri nei controlli straordinari effettuati nei Comuni di Pontremoli, Filattiera, Villafranca, Licciana Nardi e Aulla giovedì scorso durante un servizio coordinato dalla Compagnia di Pontremoli, comandata dal maggiore Lorenzo Camici Bianconi con l’obiettivo di frenare i reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la guida in stato ebbrezza. Nel corso dell’operazione a vasto raggio sono state controllate 32 automobili e svolti accertamenti in 3 esercizi pubblici con l’impiego di 14 militari sia in uniforme che in borghese. A Licciana Nardi è stato rintracciato un 35enne, originario della zona, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Massa: doveva scontare un residuo di pensa di 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati di furto in abitazione e minacce aggravate, è stato quindi portato in carcere di Massa. Il servizio, che segue la serie di controlli straordinari svolti dai carabinieri in Lunigiana a partire dalla scorsa estate, è stato principalmente orientato alla prevenzione e repressione dei reati predatori (come i furti in appartamento), attraverso la presenza capillare delle pattuglie sul territorio, compresi i piccoli comuni dell’area lunigianese, la vigilanza e il controllo su obiettivi specifici selezionati sulla base dei dati disponibili ricavati da un’attenta analisi dei fenomeni delittuosi.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito dal Prefetto Guido Aprea per rispondere alla percezione di insicurezza della cittadinanza in seguito a numerosi furti aveva deciso un potenziamento dei controlli sul territorio per assicurare una maggiore presenza delle forze di polizia. In tale contesto a Pontremoli, sono stati oggetto di specifica attenzione, in relazione al fenomeno dei furti, la zona del Verdeno, Casa Corvi oltre ai locali che si affacciano su Piazza Italia e Piazza della Repubblica.

A Villafranca sono stati controllati la stazione ferroviaria, il parco Tralacà e il centro storico, oltre alle zone abitative più isolate. A Filattiera, nel mirino dell’Arma, le zone di via Cantiere e via Nazionale Cisa, oggetto di recenti furti in abitazione. Poi a Licciana Nardi tutta la zona di Terrarossa e, ad Aulla,il centro cittadino e le zone periferiche, tutti luoghi oggetto di specifiche segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza di persone sospette. Soddisfatto il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri "sia per la rapidità della risposta che per l’incidenza dei controlli, che per il loro spiegamento hanno rassicurato anche i cittadini preoccupati per l’ondata di furti". Saranno messi in campo anche servizi durante il periodo natalizio implementando i controlli sulle chiese, le piazze, luoghi di aggregazione e stazioni ferroviarie. Insomma tutte le zone sensibili saranno monitorate e presidiate sia in una logica di prevenzione che di pronto intervento.

