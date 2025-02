Sicurezza e difesa del cittadino ’Rinforzata’ l’Arma dei carabinieri. Tredici militari arrivati in provincia

Rinforzate le stazioni dei carabinieri della provincia. Sono giunti nello scorso fine settimana i carabinieri che andranno a rinforzare le stazioni dell’Arma nella provincia. Il comandante provinciale, colonello Alessandro Dominici, ieri mattina li ha salutati alla caserma “Plava” dando loro il benvenuto e le prime indicazioni per un rapido adattamento alla realtà operativa. Si tratta di 13 carabinieri, provenienti dalle scuole allievi di tutta Italia, che costituiscono certamente una preziosa risorsa in una provincia ad alta vocazione turistica come la nostra, dove la popolazione realmente presente sul territorio nel periodo estivo è notevolmente superiore a quella residente.

Queste nuove risorse consentiranno di rinforzare i servizi di prossimità al cittadino con giovani animati dall’entusiasmo e dalla motivazione che li ha indotti a indossare l’uniforme dei carabinieri e ad abbracciare una professione sempre più complessa e impegnativa. La priorità in questo momento è contrastare con maggiore efficacia i fenomeni criminali che destano maggiore allarme sociale come i reati predatori, in particolare i furti in abitazione e ai danni di esercizi commerciali e le truffe che vedono come vittime le fasce più deboli della popolazione.

I militari neo-giunti arrivano ai reparti dopo un intenso periodo di addestramento e preparazione, principalmente allo scopo di garantire quella necessaria continuità nella sicurezza del territorio, fin nei più piccoli centri urbani, mandato ed impegno che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Arma.

L’incremento del personale è parte di una più ampia strategia volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante e aderente del territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, che nel corso di queste settimane ha raccontato sulle nostre pagine di giornale di continui furti, sopratutto nella zona di Avenza a Carrara, che stanno maggiormente preoccupando i residenti.