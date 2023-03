Siccità, allarme sulle Apuane: la pozza della Tecchia del tutto prosciugata, il lago scomparso

Un’immagine di qualche anno fa quando il laghetto esisteva ancora

Fosdinovo, 20 marzo 2023 – L’ambiente sta cambiando: il grido di allarme del consigliere Guido Dazzi. Il politico ha lanciato l’sos sul laghetto di Tenerano che si completamente prosciugato. "La scoperta della Tecchia preistorica di Tenerano, avvenne nell’Ottocento da parte di un geologo lunigianese, lo studioso Igino Cocchi, fondatore fra l’altro del Cai di Firenze. Un antro naturale con l’entrata di oltre 40 metri che immette in salone largo oltre 60, in tempi antichissimi rifugio di uomini preistorici. Cocchi, assieme al suo assistente Puini, infrangendo la crosta stalagmitica scoprì ossa umane, resti di animali e frammenti di ceramica eneolitica. Nel "salone" si trovava un laghetto di acqua sempre chiara con riflessi verdastri, un’atmosfera da fiaba nella grotta. "Un laghetto sempre pieno d’acqua" così lo descrisse Carlo Caselli, Il Viandante, lo scrittore che 100 anni fa visitò ogni angolo di Lunigiana.

"Un laghetto purtroppo completamente prosciugato – afferma oggi allarmato Guido Dazzi escursionista ed esperto conoscitore delle Apuane nonché consigliere comunale a Fosdinovo – così come l’ho rinvenuto pochi giorni fa durante una tappa in montagna. L’ultima volta che l’ho visitato, nello stesso periodo, un paio d’anni or sono era colmo d’acqua cristallina, che creava un gioco di luci particolari sulle pareti della grotta. So che in questo lasso di tempo, sulla cima della Tecchia, da dove parte l’omonimo acquedotto del Comune di Fivizzano, è stata captata acqua da indirizzare anche verso Comuni limitrofi, in costante emergenza idrica. Non so se questa vicenda, abbia determinato la scomparsa del laghetto interno della Tecchia. Questo è un luogo dove da sempre si manifestano fenomeni carsici, una costante delle Apuane; però data la bellezza del sito e la sua vulnerabilità, mi chiedo se il Parco delle Apuane ed il Comune di Fivizzano, siano a conoscenza dello stato di desertificazione in cui il laghetto versa e se ritengano importante scoprire le motivazioni per cui questa meraviglia naturale sta rischiando di scomparire".