Si rompe la motrice: vagoni fermi sui binari del porto

Si è rotta la motrice del treno del porto. La locomotiva che traina i numerosi vagoni dalla banchina Fiorillo fino alla stazione ferroviaria di Avenza ha avuto un guasto e ha bloccato di fatto i numerosi vagoni sul tracciato ferroviario che attraversa viale da Verrazzano. Pertanto per l’intero fine settimana i dieci vagoni carichi di merce proveniente dal porto sono rimasti bloccati sui binari. Per evitare ulteriori disagi alla circolazione oggi i tecnici interverranno per rimuovere la motrice guasta e consentire così ai vagoni di prendere la destinazione affidata dai terminalisti. Con l’intervento saranno così liberati i binari.