Si alza il sipario su Drusilla Foer. Al via gli abbonamenti agli Animosi

Al via la campagna per il rinnovo degli abbonamenti della nuova stagione di spettacoli del teatro Animosi. Il cartellone è promosso dal Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo. La biglietteria del teatro degli Animosi sarà aperta per la conferma dei tagliandi da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

È possibile acquistare fino a un massimo di 4 abbonamenti per persona, ma è necessario essere in possesso delle generalità del sottoscrittore. Sono previste tre tipologie di abbonamento, ciascuna con otto spettacoli: per mantenere i posti della precedente stagione è necessario rinnovare la medesima tipologia. Platea e palchi centrali costano 154 (ridotto 140), palchi laterali 122 euro (ridotto 98), loggione 84 (ridotto 77). L’abbonamento A comprende: ‘Venere nemica’ con Drusilla Foer, ‘Fragili Film– Solo agli specchi’, ‘Il giuocatore’, ‘Molto rumore per nulla’, ‘Chi è io?’, Amanti, ‘La grande magia’, ‘Premiata pasticceria Bellavista’. L’abbonamento B: ‘Venere nemica’, ‘L’origine del mondo’, ‘Graces’, ‘Molto rumore per nulla’, ‘Amanti’, ‘Fantozzi, una tragedia’, ‘La grande magia’, ‘Edipo re’. L’abbonamento C: ‘Venere nemica’, ‘L’origine del mondo’, ‘Il giuocatore’, ‘Chi è io?’, ‘Let’s twist again’, ‘Fantozzi, una tragedia’, ‘Premiata pasticceria Bellavista’, ‘Edipo re’. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0585 64.14.19, e il teatro degli Animosi di piazza De Andrè allo 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure scrivere a [email protected].