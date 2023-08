Show in Terrazza luminosa Le imitazioni di Mingardi Poi “La sera dei miracoli“

La “Terrazza Luminosa“ scende in strada. E comincerà domani portando in città Marco Mingardi, campione del talent show di Canale 5 Tu si che vales, come premessa per lo spettacolo che si terrà sulla Terrazza il giorno seguente. "Non posso accogliere tutti sulla Terrazza – spiega il patron Maurizio Di Emidio – Amici e conoscenti ci chiedono di essere invitati, avrebbero piacere di salire sulla terrazza ma per ragioni di spazio non è possibile. La Terrazza è la parte esterna dell’abitazione mia e di mia moglie Margaret. Tuttavia, dopo il successo della serata con l’artista Marco Mingardi, che ha duettato col maestro Andrea Caciolli, non sono mancate richieste di amici. Quindi, in preparazione de “La sera dei miracoli“, in programma sabato, ecco un assaggio dell’evento dove Marco Mingardi si esibirà nelle sue performance canore. Sarà via Dante ad accogliere l’artista, dalle 19.30, e Antonio Mosti, dei Tirabuscion, porterà l’impianto audio che consentirà a Marco di imitare cantanti famosi.

Insomma, Mingardi sarà presente per incontrare i fan e le persone che vorranno salutarlo, magari anche per un autografo, per scattare foto ricordo o farsi fotografare da Sara Strenta (Mary Anne) che seguirà l’artista nel suo percorso". Un modo per avvicinare la Terrazza luminosa, posta all’ottavo piano dell’edificio di piazza Garibaldi, al tessuto urbano e rendere partecipi tutte quelle persone che vorranno incontrare, oggi e anche in futuro, gli illustri ospiti della Terrazza. La serata clou sarà quella di sabato, “La sera dei miracoli“. riservata ai fortunati ospiti di Maurizio e Margaret. Di Emidio organizza per domani una passerella in auto: "Mi ispiro al Cantagiro, con le auto che portavano in giro i cantanti. Così io porterò in passerella Marco, nelle strade della terra Apuana e della Versilia a bordo di un’auto con la scritta “La Terrazza Luminosa presenta Marco Mingardi“". Sulla terrazza saliranno personaggi come Guido dell’antica pasticceria Tonlorenzi, Riccardo Dalle Luche, famoso per aver parapazzato Mina, il quartetto comico dei Tirabuscion e il maestro Andrea Caciolli.

Angela Maria Fruzzetti