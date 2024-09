Show equestri alla Comano cavalli. Kermesse di tre giorni al Centro fiere

Sta per andare in scena la 55esima edizione di “Comano Cavalli“ al Centro Fiere del capoluogo, collocato nell’Alta Valle del Taverone. Si tratta di un fine settimana all’insegna di esibizioni equestri, spettacoli, mostra rassegna equina con un particolare riguardo alla razza del “cavallo dell’Appennino“, il genere di animale da sempre allevato su queste montagna.

Forte, robusta, allevata allo stato brado in tutte le stagioni dell’anno, questa razza equina è quella che meglio caratterizza i prati pascolo delle vallate di Comano. Il programma prevede per venerdì alle 16 il via ufficiale alla kermesse con ingresso nel Centro Fiere di cavalli e cavalieri; alle 17 apertura dell’area dedicata al “battesimo della sella“; alle 18 sfilata dei destrieri per l’apertura della 55esima edizione; alle 19 apertura ristorante e alle 22.30 dj Marco bresciani. Sabato si riparte alle 10 con il “battesimo della sella“; alle 14 la sfilata degli esemplari posti in vendita; alle 16 gara di abilità a cavallo-gimkana per adulti; alle 17.30 conferenza di etologia. Relatori Chiara Scopa, Università di Parma, Paolo Baragli, Università di Pisa, Annalisa D’Orsi, Università Piemonte Orientale. Alle 18 la gara d’abilità a cavallo-gimkana per bambini; alle 21.45 spettacolo equestre; alle 23 Ninja dj. Domenica infine il via alle 9.30 con il campionato nazionale di morfologia razza “cavallo dell’Appennino“; alle 11 la sfilata degli esemplari in vendita; alle 15 la premiazione del campionato nazionale di morfologia razza “cavallo dell’Appennino“. Alle 16 in scena lo spettacolo equestre; alle 18 l’estrazione della lotteria. L’ingresso è gratuito per tutta la durata del week end.

Roberto Oligeri