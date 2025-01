Sgomento ad Avenza. Appello alla sindaca

Paura e sgomento ad Avenza per i ripetuti atti di violenza ai danni di negozi e persone. Così dopo l’intervento di Andrea Tosi della Lega che ha proposto una serie di correttivi per migliorare la qualità della vita nella frazione, adesso anche l’ex capo di gabinetto della sindaca, Marella Marchi, interviene a gamba tesa dichiarando che la situazione "ormai è insostenibile".

"I cittadini di Avenza sono stanchi e preoccupati: un disagio che non può più essere ignorato e che sfocia in un senso di disperazione – scrive Marchi –. Non bastano le assemblee o i momenti di confronto. La situazione richiede un impegno che parta dalle strade, dalle case, dai quartieri che più soffrono. L’ascolto e la presenza sul territorio sono essenziali affinché i cittadini possano sentirsi supportati e compresi nelle loro difficoltà – prosegue l’ex capo di gabinetto della sindaca Serena Arrighi –. Il dialogo non può limitarsi a incontri occasionali o manifestazioni estemporanee, ma deve essere un impegno continuo che si sviluppi nel tempo, in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze reali della comunità. Nessuno ha la soluzione in tasca, ma il primo cittadino, per quanto gli compete, deve assumersi responsabilità e comprendere le istanze di chi vive ogni giorno in questa comunità. Stare in mezzo alla gente è l’elemento fondamentale. C’è il rischio che Avenza diventi un luogo abbandonato, dove nessuno si ferma più – conclude Marchi –. Avenza merita un futuro migliore. I cittadini non possono essere presi in giro con ripetuti annunci di soluzioni che mai arrivano, dalla sicurezza al mercato coperto all’ex Cat, al palazzetto dello sport, fino ai lavori sul distretto di cui si parla da decenni e che nessuno ha mai visto".