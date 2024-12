Montignoso, sgomberata la Casa Rossa occupata

Montignoso (Massa Carrara), 9 dicembre 2024 – E’ stato sgomberato il centro sociale Casa Rossa di Montignoso ( Massa Carrara), ex casa cantoniera occupata da alcuni anni. Sul posto numerosi agenti della Polizia di Stato. Ieri, 8 dicembre, a Massa si era svolto un corteo, a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone, a sostegno del centro sociale. «Casa Rossa è ovunque, non si sgombera un'idea - scrivono gli ex occupanti su Facebook, postando alcune immagini dello sgombero -. Oggi è stato eseguito lo sgombero della casa rossa occupata, ma la comunità resistente che si è costruita in questi anni non si può sgomberare. Oggi salutiamo, momentaneamente, uno spazio fisico, un luogo di socialità, un centro di discussione e di lotta, un posto in cui siamo cresciuti. Oggi si apre un nuovo capitolo: dalla Casa Rossa alla resistenza apuana. Chi pensava di fermarci capirà presto di aver commesso un grosso errore. Non resteremo per molto senza casa».

Le operazioni di sgombero si sono poi concluse nel pomeriggio. Durante l'intervento, effettuato dalla Polizia di Stato e iniziato alle 6 di questa mattina, 9 dicembre, con ruspe al seguito, non era presente nessuno dei membri di Casa Rossa all'interno dell'edificio. La questura di Massa Carrara comunica che, durante lo sgombero, era presente soltanto una decina di persone all'esterno della struttura.